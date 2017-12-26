Сергей Устюгов: "Почему все сравнивают меня с медведем? Я же не такой большой"

Лучшим спортсменом России-2017 по опросу "СЭ" стал чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. В интервью нашему изданию он откровенно рассказал о праздниках, свадьбе, отношениях с норвежцами и переживаниях за отстраненных товарищей по команде.

– Тарьей Бе, брат Йоханнеса: "Сергей, что ты такого ешь, что выглядишь, как медведь?"

– Ха-ха. Почему все сравнивают меня с медведем? Я же не такой большой. Питаюсь, как и все спортсмены, – в соревновательный период ем много макарон и пью углеводные напитки. Но медведь только я… Хотя в России меня называют Лосем. Кстати, появилась версия, откуда это пошло.

– Очень интересно послушать.

– Как-то ребята шли по лыжне, и вдруг на них выбежал лось. Он дернулся в сторону и провалился в снег на полтуловища. Все встали, а я продолжал нестись на той же скорости, оббежал ребят, прыгнул на лыжню – и давай работать дальше. Брат сказал, что поэтому, наверное, меня и называют Лосем. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Устюгова