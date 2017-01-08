Сергей Устюгов: "Победил ради отстраненных партнеров"

Россиянин Сергей Устюгов поделился эмоциями после победы в "Тур де Ски". Российский спортсмен стал первым в истории, кому удалось выиграть шесть из семи гонок многодневки. Напомним, в "Тур де Ски" в связи с отстранением от соревнований на основании второй части доклада следователя Всемирного антидопингового агентства ВАДА Ричарда Макларена не приняли участия Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

– На самом деле сейчас нет никаких эмоций, – сказал Устюгов во флеш-интервью. – В голову не приходит никаких мыслей. Я боролся и хотел победить не только ради себя, но и ради тех ребят, которых отстранили. Парни, у нас получилось!

За меня болела вся Россия, хотел бы всех поблагодарить. И передать привет своей первой школе в поселке Междуреченский, а также первому тренера Брагину Ивану Геннадьевичу.