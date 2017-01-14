Сергей Устюгов: "По телевизору Нортуг казался пафосным, а в жизни - нормальный парень"

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что до сих пор не знает, кто покупал ему лыжи в начале карьеры. Также спортсмен рассказал, как относится к норвежскому лыжнику Петеру Нортугу и каким он оказался в жизни.

– Поначалу, как и все, я катался на обычных плохих лыжах, какие выдавали на базе, – сказал Устюгов. – Потом, когда у меня и еще у нескольких ребят пошли результаты, нам из Ханты-Мансийска привезли новые лыжи. На какие деньги и кто именно их купил, я до сих пор не знаю. Помню, бегал тогда на красных лыжах известной марки шахматной расцветки, с шашечками и в желтых ботинках. Хотя это не была моя личная пара: кому нужны были лучшие лыжи на соревнования, тот на них и бежал.

– В какой момент вы поняли, что карьера спортсмена состоится и есть шанс кардинально изменить свою жизнь?

– Наверное, после победы на первенстве мира в Отепя в 2011 году. Перед ним я выиграл почти весь российский отбор, кроме спринтерской гонки, где уступил Глебу Ретивых. Помню, был очень зол, так как у меня к Глебу были старые счеты. Он выиграл у меня отбор на юношескую Олимпиаду, а я собирался поквитаться с ним на Универсиаде, но заболел. Российский отбор на первенство мира вновь ему проиграл. И победить удалось только в Эстонии, чему я, конечно, был очень рад.

– Кто-то из великих норвежских лыжников – Бьорн Дэли или тот же Нортуг, например, – когда-либо был для вас кумиром?

– Мне всегда хотелось выйти на старт вместе с Нортугом и вообще понять, что он за человек. По телевизору он раньше казался очень пафосным. А в жизни ничего – нормальный парень! Я же языков не знаю, общаться сложно. Но я Нортуга очень уважаю. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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