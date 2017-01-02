Сергей Устюгов: "Неприятно слышать вопросы про допинг и подозрения"

Россиянин Сергей Устюгов отметил в интервью норвежским СМИ, что на него не давят истории с допинговыми скандалами вокруг российского спорта. 24-летний спортсмен выиграл две первые гонки в рамках "Тур де Ски".

– Честно говоря, не знаю, как на меня смотрят другие спортсмены, – цитирует VG Устюгова. – Возможно, кто-то смотрит странно на меня. Я не видел этого.

Конечно, я доволен своими результатами. Мне нравится бороться и побеждать. Хочу выиграть "Тур де Ски". Сделаю для этого все.

– Считаете, на вас лежит подозрение, учитывая все проверки?

– Возможно, это из-за паспорта крови или из-за чего-нибудь еще. Но я не чувствую никакого давления со стороны антидопинговых органов.

– Можете ли вы сказать, что чисты?

– Да, могу.

– Можно ли быть русским, выигрывать и не попадать под подозрения?

– Я не люблю такие вопросы. Неприятно слышать, что если ты русский и хорошо выступаешь, то, вероятно, под допингом. Мне не нравится, что люди так думают и задают такие вопросы. Мои товарищи, которые остались дома, смотрят гонки по телевизору, дают мне силы. Я выступаю и за них.

– Шлют ли они вам сообщения?

– Да, они желают мне удачи. Они рады, когда я побеждаю. Мы с ними близки.