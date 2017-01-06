Сергей Устюгов: "Не верю, что могу выиграть "Тур де Ски"

Россиянин Сергей Устюгов, выигравший пятую гонку подряд в рамках "Тур де Ски", в интервью vg.no отметил, что не верит в свою победу в общем зачете престижной многодневки. Также он подчеркнул, что в субботу у его ближайшего преследователя Мартина Сундбю будет преимущество в гонке на 15 километров классикой.

– Для Мартина Сундбю минута ничего не значит, это показал "Тур Канады". Завтра будет очень тяжелая гонка – 15 км "классикой". Все будет происходить на высоте, и я думаю, что завтра будет очень тяжело. Главное – не растерять все, что было с таким трудом заработано за эти пять гонок. Я не верю на данный момент в то, что могу выиграть "Тур де Ски". Завтра посмотрим.

– Неожиданно для вас то, что Сундбю так много проиграл сегодня?

– Думаю, что Мартин готовится к завтрашней гонке, хочет как можно больше выиграть и обеспечить себе отрыв. В какой-то мере он, может, поступил правильно в сегодня, не выкладываясь, потому что стартовать уже завтра, и возможно, я не успею восстановиться, а он останется в плюсе.