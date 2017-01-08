Сергей Устюгов: "Надеюсь, нелепая ситуация с российскими лыжниками решится к чемпионату мира"

Лыжник Сергей Устюгов после победы на "Тур де Ски" отметил, что выступал на этих соревнованиях не только за себя, но и за своих партнеров по команде, которых ранее отстранил FIS. В этой многодневке в связи с отстранением на основании второй части доклада Ричарда Макларена не приняли участия Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

- Эта победа была очень важной. Боролся не только за себя, но и за ребят. Жаль, что они не смогли принять участие в этом "Тур де Ски". Они были готовы. Но мы сделали это!

- Можно сказать, что вы чувствовали себя одиноким без партнеров?

- Нет, у нас была очень сильная команда. Надеюсь, она усилится к чемпионату мира, что все разрешится. Нелепая ситуация.

- Сергей Устюгов нервничал, зная, что сзади идет Мартин Сундбю?

- Нервничал я вчера перед гонкой, а сегодня я был спокоен. Сегодня я знал, что нужно отдать все силы, чтобы не подпустить Мартина.

- Будете так же сильно бороться в Лахти?

- Посмотрим.