Сергей Устюгов: "На коньковой части шел и думал, как бы остаться в десятке"

Победитель скиатлона на этапе Кубка мира в Оберстдорфе Сергей Устюгов отметил, что отрезок "классикой" дался ему непросто. Для россиянина эта победа стала третьей подряд на "Тур де Ски".

- Я очень хотел выиграть, - сказал Устюгов в эфире "Все на матч!". - Поначалу думал, что это не выйдет, ведь классическая часть далась мне очень тяжело. На коньковой части шел и думал, как бы остаться в десятке. Но на последнем подъеме, когда сделали первый рывок, не смог его поддержать в полную силу, старался терпеть. Но когда темп упал, понял, что пора действовать, и начал атаковать. В итоге вышел за Дарио Колоньей со спуска, а финиш у него выиграл.