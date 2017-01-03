19:29 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей Устюгов: "На коньковой части шел и думал, как бы остаться в десятке"

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Победитель скиатлона на этапе Кубка мира в Оберстдорфе Сергей Устюгов отметил, что отрезок "классикой" дался ему непросто. Для россиянина эта победа стала третьей подряд на "Тур де Ски".

- Я очень хотел выиграть, - сказал Устюгов в эфире "Все на матч!". - Поначалу думал, что это не выйдет, ведь классическая часть далась мне очень тяжело. На коньковой части шел и думал, как бы остаться в десятке. Но на последнем подъеме, когда сделали первый рывок, не смог его поддержать в полную силу, старался терпеть. Но когда темп упал, понял, что пора действовать, и начал атаковать. В итоге вышел за Дарио Колоньей со спуска, а финиш у него выиграл.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dv2205

неспортивно как-то не пропустил вперед Сундбю

19:46

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