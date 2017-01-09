Сергей Устюгов: "Лучший лыжник в мире - Петтер Нортуг"

Победитель многодневки "Тур де Ски" Сергей Устюгов высказал мнение о том, что норвежец Петтер Нортуг является лучшим лыжником в мире. По словам россиянина, следом за ним идет его соотечественник Мартин Сундбю.

- Самый лучший лыжник в мире – это Петтер Нортуг, - приводит "Р-Спорт" слова Устюгова. - Он действующий четырехкратный чемпион мира, но на самом деле и у Сундбю майка лидера, он идет первым в общем зачете. И перетягивать на себя эту майку, говорить, что я лучший лыжник в мире на данный момент – не есть хорошо. Самый лучший лыжник – Петтер Нортуг, а потом уже идет Сундбю.

- Еще в прошлом году многие начали говорить, что Устюгов – "второй Нортуг". Насколько это льстило? Или главное – быть "первым Устюговым"?

- Не люблю сравнения, если честно, потому что каждый человек – индивидуальность и личность, он сам строит себя. Это в детском возрасте смотришь, хочешь походить на кого-то, быть таким же, как он. Но я скажу по своему опыту, что, смотря с телеэкрана, никто не знает, каким человек является на самом деле. Пока не пообщаешься с ним в жизни.