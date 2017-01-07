Сергей Устюгов: "Кто-то из россиян мог выиграть гонку, если бы не помогал мне"

Российский лыжник Сергей Устюгов, который занял второе место в масс-старте "Тур де Ски" и на шестом этапе прервал свою победную серию, признался: ему очень помогли партнеры по команде. Завтра – заключительный этап "Тура"-2017 – гонка на 9 км свободным стилем, которую лидирующий в общем зачете Устюгов начнет с отрывом 1.11,9 от ближайшего преследователя, норвежца Мартина Сундбю.

– Я благодарен своим партнерам по команде. Они очень помогли мне сегодня, – приводит портал VG слова Устюгова. – Если бы они не помогали мне, то кто-то из них мог бы выиграть масс-старт. Завтрашняя гонка? Посмотрим. В любом случае, это будет интересно. Прекрасно понимаю, что это такое и что меня ждет, несмотря на то, что я всего один раз проходил финальную гору.

Устюгов на "Тур де Ски": за одну гонку до чуда!