Сергей Устюгов: "Крамер – тренер с русской душой и немецким характером"

Двукратный чемпион мира, победитель многодневки "Тур де Ски" Сергей Устюгов рассказал о том, чем немецкий тренер Маркус Крамер отличается от других специалистов, с которыми работал спортсмен.

- У него совершенно другой подход к тренировкам, - отметил Устюгов в интервью проекту "На лыжи". У меня есть тренировочный план, который готов на весь подготовительный период. Я знаю, что меня ждет завтра, послезавтра и через неделю. Если я какую-то нагрузку не тяну, то могу подойти к нему и спросить, возможно ли внести какие-то изменения. И от его решения будет зависеть следующая тренировка. Крамер – тренер с русской душой и немецким характером. Я очень рад, что работаю с таким специалистом.

- Много ли изменений в подготовке к предстоящему сезону?

- Изменений минимум. Четырехлетний цикл прошел, начался новый. План тот же, готовимся так же. Какие-то нововведения происходят, но они не такие значительные.

В настоящее время Устюгов вместе с группой Маркуса Крамера проводит тренировочный сбор в эстонском Отепя.