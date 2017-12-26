Сергей Устюгов: "Когда ребят дисквалифицировали - не мог даже тренироваться"

Лучшим спортсменом России-2017 по опросу "СЭ" стал чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. В интервью нашему изданию он откровенно рассказал о праздниках, свадьбе, отношениях с норвежцами и переживаниях за отстраненных товарищей по команде.

- Прекрасно помню, как на чемпионате мира в Лахти вы рассказывали, что, когда узнали о недопуске шести наших лыжников на старт, изо всех сил ударили кулаком по шкафу. Какова была ваша реакция на недавнее решение МОК, согласно которому наших ребят пожизненно дисквалифицировали и аннулировали их результаты в Сочи?

– Я как раз был дома. Мы только приехали со сбора. Очень хорошо там потренировались, сделали отличную работу, все были прекрасно готовы. Помню, там была тяжелая тренировка – кросс в гору, и Александр Легков убежал от нас очень далеко. Он такую форму набрал! Уезжали с хорошим настроением и ожиданием позитивных новостей.

Но в гостях у брата меня застал звонок вашего коллеги. Он рассказал о новостях и спросил, готов ли я что-то прокомментировать. Я поднялся на второй этаж, встал перед окном – и просто окаменел. Начал звонить ребятам, чтобы понять, что вообще происходит. Женька Белов все рассказал. Скажу честно, после этого всю неделю у меня не было желания хоть что-то делать.

Я каждый день выходил на лыжную базу – и… всякий раз сворачивал к бабушке, к дедушке, к родственникам. Просто не мог тренироваться. Пребывал в шоке оттого, насколько хрупка и незащищена жизнь спортсмена. Обычный человек ничего не решает. Еще за день до вылета на сбор в Еллеваре я сомневался, стоит ли вообще туда ехать. Сильно надломила вся эту ситуация. Созвонился с Женькой, с Серегой Турышевым. Они прекрасно знали мое настроение. Написали, что выезжают в 6 утра, но не знают, поеду ли я с ними. Решился в последний момент. Но на сборе вошел в тренировочный ритм и понял, что сделал правильный выбор, решив продолжать тренировки. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Устюгова