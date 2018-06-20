Сергей Устюгов: "Клебо лукавит. В прошлом сезоне он был самым сильным"

Двукратный чемпион мира, победитель многодневки "Тур де Ски" Сергей Устюгов рассказал о своем отношении к словам норвежца Йоханнеса Клебо, который назвал Устюгова и Александра Большунова более сильными лыжниками, чем он сам.

- В отношении себя норвежец чуть-чуть слукавил в том интервью, потому что именно Йоханнес Клебо – победитель Кубка мира, трехкратный олимпийский чемпион, он самый сильный лыжник прошедшего сезона. Но в следующем сезоне будет другой лидер. Возможно, им буду я. Хотелось бы.

Реально ли бороться с ним в спринте? С любым соперником реально бороться. Как говорил и продолжает говорить мой личный тренер Иван Брагин, на каждого сильного лыжника найдется еще более сильный, - приводит слова Устюгова проект "На лыжи".

Кроме того, Устюгов рассказал, есть ли в Кубке мира спортсмены, которым он никогда не пожмет руку и не будет общаться.

- Таких нет. Все ребята приветствуют друга при встречах. Бывает, конечно, после каких-то комментариев в интернете негатив выплескивается, но чтобы не подойти и руку не пожать или поздороваться – такого у меня не было, - подчеркнул Устюгов.