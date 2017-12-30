Сергей Устюгов: "Из-за отстраненных лыжников были мысли пропустить "Тур де Ски"

Российский лыжник Сергей Устюгов после победы в спринте на первом этапе "Тур де Ски" отметил, что у него не было мотивации на гонку из-за допингового скандала с партнерами по сборной. Напомним, что ранее МОК аннулировал результаты 11 участников Олимпиады в Сочи и пожизненно отстранил их от участия в Играх.

- Сегодня, наверное, впервые выходил на старт, и мне было все равно, - сказал Устюгов в эфире "Все на матч!". - Очень долго себя заводил, но, видать, хорошая форма перечеркивает настрой.

- А почему было все равно?

- Все знают, что у нас 11 отстраненных лыжников. Были даже мысли, что стоит пропустить "Тур де Ски", отвлечься от ситуации, отдохнуть дома и вернуться с новыми силаами.