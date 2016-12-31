18:52 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей Устюгов: "Хочу выиграть "Тур де Ски" за тех, кого отстранили"

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Россиянин Сергей Устюгов после победы в спринте на первом этапе "Тур де Ски" заявил, что намерен стать победителем престижных соревнований. Также он пообещал посвятить свой триумф Александру Легкову и Евгению Белову, отстраненных FIS из-за начатого в их отношении расследования на основе данных из второй части доклада Ричарда Макларена о допинговых махинациях.

– Что скрывать, я очень хочу выиграть "Тур де Ски", – приводит "Лыжный спорт" слова Устюгова. – Буду стараться за тех ребят, кого отстранили, кого нет здесь. Я тренировался с ними, они тоже были очень хорошо готовы к многодневке. Но выступить на ней им, к сожалению, не разрешили.

Отмечается, что переводчица во время флеш-интервью выбрала более мягкую формулировку слов Устюгова, сказав: "Хочу выиграть этот "Тур" за себя и за тех, кто остался дома".

Дополнительная информация

http://www.skisport.ru/news/cross-country/84171/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tryam

уже пробирки то царапают в ВАДА, от системы не уйдешь, можно не стараться)

19:07

streletc1783

Выиграешь и тебя отстранят.Удачи!

19:05

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