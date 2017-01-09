Сергей Устюгов: "Это - русская рулетка: все, кто был на Играх, не застрахован"

Сергей Устюгов после победы на "Тур де Ски" отметил, что выиграл многодневку с помощью своих партнеров по команде - Андрея Ларькова и Александра Бессмертных. Эти гонщики помогли Устюгову на предпоследнем старте, который россиянин считает решающим в туре. В ней после пяти побед подряд лидер общего зачета уступил всего 2,2 секунды Мартину Сундбю и сохранил более чем минутный отрыв перед заключительным днем.
- Цели перед сезоном ставил самые высокие, - заявил Устюгов в эфире "Все на матч". - Хотелось показать, что все происходящее с нашими спортсменами - это неправда, мы боремся и побеждаем. Когда узнал об отстранении российских ребят, был шокирован. Это как русская рулетка - все, кто был на Олимпийских играх, не застрахован от таких уведомлений. Начал себя заводить.
Силы не рассчитывал, на "Тур де Ски" каждая гонка важна. Самая сложная гонка? Предпоследняя. Если бы не ребята, я точно не доехал бы в призы. Спасибо Александру и Андрею. Они ведь тоже голодные до медалей, им хочется побеждать, и когда я услышал, что мне помогают, был очень сильно удивлен. Хотя на их месте поступил бы точно так же.
От гонки к гонке становилось только сложнее. До сих пор не могу поверить, что забрался в гору первым. Научился себя отключать. Бывали моменты, что стоит гул в голове, нет никакого плана, и ты просто идешь. Иногда я просто не понимал, что происходит вокруг.
Assorti
Теперь с нетерпением ждем следующих стартов! Очень уж интересно, как пойдет дальше и у Сергея и у остальных наших!)
18:13
sergey.v1968
Да по-разному - командная тактика так называемая. Одному, во-1, всегда тяжелее, а они рядом с ним всю гонку прошли (не убегая вперёд, хотя, как утверждает Устюгов, вполне им было по силам); во-2, могут перекрывать лыжню (бежать по параллельной), сдерживая атакующего соперника (там может быть предупреждение, но за этим следят судьи); опять же, когда бежишь 1 - темп регулируешь сам, самому надо, исходя из предоставляемых данных, скорость наращивать, чтобы удержать в темпе лидеров (в той гонке - Сундбю), а когда бегут трое, из них два "помощника", более сильных именно в этой дисциплине, то они держат темп, сменяя друг друга, а Устюгов бежит в их темпе; есть ещё понятие "ветра" (на это жаловался российский биатлонист в Оберхофе, что из-за своей неопытности спину слегка подморозил, почувствовал дискомфорт, а бежал в группе последним) - так вот, они могли при сильных порывах ветра бежать один впереди, второй - сзади, уберегая его от ветра. В общем, примерно как в велоспорте, где есть лидеры команд и те, кто способен быстро спуртануть, а есть т.н. "грегори" - рабочие лошадки. Так вот, парни просто отцепили свои надежды на личные медали и помогли Устюгову не проиграть много Сундбю, чтобы у того было меньше шансов отыграть оставшееся после этой гонки отставание в последней гонке преследования. Как-то так
18:08
Homer1
Не разбираюсь в лыжных гонках, а можно пояснить как они ему помогали?
17:26