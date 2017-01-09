Сергей Устюгов: "Это - русская рулетка: все, кто был на Играх, не застрахован"

Сергей Устюгов после победы на "Тур де Ски" отметил, что выиграл многодневку с помощью своих партнеров по команде - Андрея Ларькова и Александра Бессмертных. Эти гонщики помогли Устюгову на предпоследнем старте, который россиянин считает решающим в туре. В ней после пяти побед подряд лидер общего зачета уступил всего 2,2 секунды Мартину Сундбю и сохранил более чем минутный отрыв перед заключительным днем.

- Цели перед сезоном ставил самые высокие, - заявил Устюгов в эфире "Все на матч". - Хотелось показать, что все происходящее с нашими спортсменами - это неправда, мы боремся и побеждаем. Когда узнал об отстранении российских ребят, был шокирован. Это как русская рулетка - все, кто был на Олимпийских играх, не застрахован от таких уведомлений. Начал себя заводить.

Силы не рассчитывал, на "Тур де Ски" каждая гонка важна. Самая сложная гонка? Предпоследняя. Если бы не ребята, я точно не доехал бы в призы. Спасибо Александру и Андрею. Они ведь тоже голодные до медалей, им хочется побеждать, и когда я услышал, что мне помогают, был очень сильно удивлен. Хотя на их месте поступил бы точно так же.

От гонки к гонке становилось только сложнее. До сих пор не могу поверить, что забрался в гору первым. Научился себя отключать. Бывали моменты, что стоит гул в голове, нет никакого плана, и ты просто идешь. Иногда я просто не понимал, что происходит вокруг.