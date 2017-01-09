Сергей Устюгов: "До сих пор не считаю себя профессионалом"

Победитель многодневки "Тур де Ски" Сергей Устюгов отметил, что не ожидал от себя такого результата. По словам россиянина, Маркус Крамер – это тот тренер, который доверяет спортсмену и дает возможность работать головой самому.

- Честно говоря, не ожидал от себя такого результата, - приводит "Р-Спорт" слова Устюгова. - Так хорошо выступить получилось из-за той нелепой ситуации, с которой столкнулась вся Россия, наши лыжники. Отстранили шестерых наших спортсменов, мы в тот момент готовились на сборах, когда пришла эта совсем не радостная новость. И я понял, что если ребят не допустят до "Тур де Ски", надо постараться выигрывать этот Тур не ради себя, а ради ребят, которые не приняли в нем участия.

- Переход в группу Маркуса Крамера, судя по всему, полностью оправдался?

- На самом деле, в каждой группе есть свои плюсы и минусы. И если посмотреть тенденцию, как у каких тренеров я готовился, многие могут сказать, что я часто меняю тренеров. Делаю это не из-за того, что меня все не устраивает. Просто хочу двигаться дальше, ищу что-то новое и могу с полной уверенностью сказать, что Маркус Крамер – это тот тренер, который доверяет спортсмену, он чувствует тебя, дает возможность работать головой самому, а не все время говорить, что ты лентяй, непрофессионал. От Изабель Кнауте с Рето Бургермайстером у меня отложилось, что я непрофессионал и до сих пор я себя считаю таким. А от Маркуса, от Егора Сорина я до сих пор не слышал, чтобы мне сказали, что я лентяй и ничего не хочу делать. Тренируюсь и получаю удовольствие.