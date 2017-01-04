Сергей Устюгов: "Четыре победы подряд на "Тур де Ски" - это удивительно"

Российский лыжник Сергей Устюгов удивлен своим результатам на "Тур де Ски" и надеется поскорее отдохнуть после тяжелого выступления на турнире. В среду россиянин одержал победу в гонке преследования, а норвежец Мартин Сундбю занял второе место.
– Слышал, что Мартин был в 16 секундах позади меня, – цитирует VG Устюгова. – Я был уверен, что он постарается вновь меня догнать. Четыре победы подряд на "Тур де Ски" – это удивительно. Но теперь я с нетерпением жду четверга, чтобы отдохнуть. Этот турнир интенсивный и жесткий, так что отдых мне точно не помешает.
terebun
Странник -777 ты видимо заблудился в своих мозгах... Только в России можно прочитать унизительные приколы по поводу победы своего соотечественника... как же все мерзко. Сергей, тобой гордимся, спасибо за желание бороться почти со стаей норвежцев!!! Умница!!!
18:43
tryam
ТИ не дают норвежцам, вот и все
18:40
Thomas_Boy
Странник-777 Осталось выяснить на чем он сидит...______________ На тебе.
18:39
Семен Семенович
Никак астматики выздоравливать дружно начали?
18:27
strazh2007
Молодец! Если ещё, и без допинга!!!???!!!!
18:26
capitan76
Да он-то не на чем. Просто Мартин реже своим теперь пользуется.
18:05
Странник-777
Осталось выяснить на чем он сидит...
17:46