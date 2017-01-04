Сергей Устюгов: "Четыре победы подряд на "Тур де Ски" - это удивительно"

Российский лыжник Сергей Устюгов удивлен своим результатам на "Тур де Ски" и надеется поскорее отдохнуть после тяжелого выступления на турнире. В среду россиянин одержал победу в гонке преследования, а норвежец Мартин Сундбю занял второе место.

– Слышал, что Мартин был в 16 секундах позади меня, – цитирует VG Устюгова. – Я был уверен, что он постарается вновь меня догнать. Четыре победы подряд на "Тур де Ски" – это удивительно. Но теперь я с нетерпением жду четверга, чтобы отдохнуть. Этот турнир интенсивный и жесткий, так что отдых мне точно не помешает.