17:17 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей Устюгов: "Четыре победы подряд на "Тур де Ски" - это удивительно"

0
0
0
7

Российский лыжник Сергей Устюгов удивлен своим результатам на "Тур де Ски" и надеется поскорее отдохнуть после тяжелого выступления на турнире. В среду россиянин одержал победу в гонке преследования, а норвежец Мартин Сундбю занял второе место.

– Слышал, что Мартин был в 16 секундах позади меня, – цитирует VG Устюгова. – Я был уверен, что он постарается вновь меня догнать. Четыре победы подряд на "Тур де Ски" – это удивительно. Но теперь я с нетерпением жду четверга, чтобы отдохнуть. Этот турнир интенсивный и жесткий, так что отдых мне точно не помешает.

0
0
0
7
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

terebun

Странник -777 ты видимо заблудился в своих мозгах... Только в России можно прочитать унизительные приколы по поводу победы своего соотечественника... как же все мерзко. Сергей, тобой гордимся, спасибо за желание бороться почти со стаей норвежцев!!! Умница!!!

18:43

tryam

ТИ не дают норвежцам, вот и все

18:40

Thomas_Boy

Странник-777 Осталось выяснить на чем он сидит...______________ На тебе.

18:39

Семен Семенович

Никак астматики выздоравливать дружно начали?

18:27

strazh2007

Молодец! Если ещё, и без допинга!!!???!!!!

18:26

capitan76

Да он-то не на чем. Просто Мартин реже своим теперь пользуется.

18:05

Странник-777

Осталось выяснить на чем он сидит...

17:46

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ