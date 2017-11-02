Сергей Турышев: "Что бы ни говорили эти продажные американские подстилки, Легков и Белов - чистые и честные спортсмены"

Лыжник сборной России Сергей Турышев поддержал партнеров по национальной команде Александра Легкова и Евгения Белова, результаты которых на Олимпиаде 2014 года в Сочи аннулированы. Спортсменов также пожизненно отстранили от выступления на Играх.

- Саня, Жека - мужики! Хочу своим постом поддержать вас, настоящих мужиков, - написал Турышев в Фейсбуке. - Много лет мы тренируемся, соревнуемся с вами бок о бок. Я знаю вас как огромных трудяг и ярых противников употребления какого-либо запрещенного препарата. Что бы ни говорили все эти продажные американские подстилки, я всегда знаю, знал и буду знать, что вы чистые, честные, сильные спортсмены. Держитесь, мужики, мы с вами! Я искренне верю, что в CAS сидят независимые и непродажные судьи, которые вынесут правильное решение!