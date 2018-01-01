Сергей Крянин: "Устюгов в спринте постарается отыграть отставание от Колоньи"

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин подчеркнул, что россиянин Сергей Устюгов постарается вернуться в лидеры зачета "Тур де Ски" в спринте. После сегодняшнего третьего этапа он опустился на второе место, пропустив вперед победителя гонки швейцарца Дарио Колонью.

- Колонья подошел к "Тур де Ски" в хорошей форме, он прекрасный дистанционщик, который использовал свои шансы в раздельной гонке на все сто процентов, в то время как коронка Сергея - это масс-старт и спринт, где он может давать максимальный результат. Ничего страшного не произошло, это только начало борьбы, интрига будет сохраняться до самого последнего этапа, до подъема в гору. У каждого есть свои сильные и слабые стороны, и сегодня Дарио использовал свои сильные стороны, добыв себе преимущество, но это преимущество отыгрывается. Думаю, в спринте Сергей выступит максимально, чтобы отыграть это отставание.