Сергей Крянин: "Устюгов еще поборется на чемпионате мира"

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин отметил, что результат россиянина Сергея Устюгова в престижной многодневке "Тур де Ски" доказала способность отечественных спортсменов добиваться больших побед. Устюгов стал победителем "Тур де Ски", опередив по итогам финальной гонки преследования в гору на 9 км норвежца Мартина Сундбю на 1 минуту 2,9 секунды.

- Эта гонка была очень тяжелой, Сергей настраивался на нее очень серьезно, прикладывал все усилия, - цитирует ТАСС Крянина. - Все переживали, выдержит ли он до конца, и он выдержал. Он вообще молодец и красавец, других слов просто нет. Конечно, все рады, все его поддерживали, просто нет слов, сейчас все довольны этим результатом, на седьмом небе от счастья.

Победы на таких престижных соревнованиях популяризируют наш вид спорта, у нас появится больше болельщиков, которые будут гордиться такими соотечественниками. Ребята доказывают, что мы сильная нация, что мы можем бороться за медали высшего достоинства.

Сейчас главное - отойти от гонки и проделать определенную работу, чтобы в оптимальной форме подойти к чемпионату мира и попытаться завоевать там медали. Для этого есть план подготовки, и Маркус Крамер (главный тренер сборной России) будет этот план потихоньку реализовывать. Будем надеяться, что все пойдет нормально, Сергей доказал, что может на протяжении всего сезона показывать очень хороший результат. Я думаю, что он еще поборется на чемпионате мира.