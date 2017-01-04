Сергей Крянин: "Легков задавал бы тон на "Тур де Ски" вместе с Устюговым"

Главный тренер ХМАО Сергей Крянин прокомментировал победу своего подопечного Сергея Устюгова в четвертой подряд гонке "Тур де Ски". По мнению призера ЧМ-2001, отстраненный от выступлений Александр Легков мог бы поспорить с Устюговым за победу на турнире.

- Серега – настоящий мужик. Экстремальные ситуации его только мобилизуют, - поделился мнением Крянин. – Он настоящий русский парень, который чувствует ответственность за страну и за друзей. Он ведь на этом "Туре де Ски" выступает не только за себя. А потенциал у него – сумасшедший. По нашим прогнозам он еще в прошлом сезоне должен был бороться за Кубок мира. Немного не получилось. Теперь ему важно отработать "Тур де Ски" и плавно подойти к чемпионату мира. Он может громко заявить о себе и там.

Нынешняя ситуация только добавляет Устюгову злости. Та несправедливость по отношению к шестерым временно отстраненным российским лыжникам его заводит. Я же могу сказать, что Саша Легков подошел к многодневке в отличной форме, и, уверен, сейчас бы они с Серегой задавали там тон вдвоем.

При этом надо понимать, что эти победы даются очень нелегко. Ему приходится серьезно терпеть. И Сергей выжимает максимум из того, что у него сейчас есть. (Владимир ИВАНОВ)