Седов выиграл скиатлон в Пхенчхане

Россиянин Петр Седов стал победителем скиатлона на этапе Кубка мира в корейском Пхенчхане. 15 км классикой и 15 свободным стилем он преодолел за 1:18.49,6. Для него это первая в карьере победа на этапе Кубка мира. Еще один россиянин - Константин Главатских - проиграл борьбу за третье место на фотофинише.

Отметим, что эти соревнования являются тестовыми в преддверии Олимпиады-2018.

Пхенчхан (Корея)

Кубок мира

Мужчины

Скиатлон, 15+15 км

1. СЕДОВ (Россия) - 1:18.49,6

2. Сток (Норвегия) - отставание 22,5

3. Руннгрен (Норвегия) - 42,1

4. ГЛАВАТСКИХ (Россия) - 42,1

5. Г. Эрикссон (Швеция) - 46,8

6. Йосида (Япония) - 47,1

7. УТКИН (Россия) - 49,0...

12. ВИЦЕНКО (Россия) - 2.05,0...

15. ШАКИРЗЯНОВ (Россия) - 3.00,1...

25. СЕМИКОВ (Россия) - 6.54,5