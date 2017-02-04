Седов выиграл скиатлон в Пхенчхане

Россиянин Петр Седов стал победителем скиатлона на этапе Кубка мира в корейском Пхенчхане. 15 км классикой и 15 свободным стилем он преодолел за 1:18.49,6. Для него это первая в карьере победа на этапе Кубка мира. Еще один россиянин - Константин Главатских - проиграл борьбу за третье место на фотофинише.
Отметим, что эти соревнования являются тестовыми в преддверии Олимпиады-2018.
Пхенчхан (Корея)
Кубок мира
Мужчины
Скиатлон, 15+15 км
1. СЕДОВ (Россия) - 1:18.49,6
2. Сток (Норвегия) - отставание 22,5
3. Руннгрен (Норвегия) - 42,1
4. ГЛАВАТСКИХ (Россия) - 42,1
5. Г. Эрикссон (Швеция) - 46,8
6. Йосида (Япония) - 47,1
7. УТКИН (Россия) - 49,0...
12. ВИЦЕНКО (Россия) - 2.05,0...
15. ШАКИРЗЯНОВ (Россия) - 3.00,1...
25. СЕМИКОВ (Россия) - 6.54,5