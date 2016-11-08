13:14 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сборная России вышла на завершающую стадию подготовки к сезону без потерь

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подчеркнула, что национальная команда завершает подготовку к сезону по плану и без потерь. Состав сборной на первые этапы Кубка мира определится по итогам контрольных стартов под эгидой FIS, которые пройдут в Саариселькя с 18 по 20 ноября.

- Слава богу, все нормально, все живы и здоровы, - приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. - Подготовка идет по плану.

Сборная России готовится к сезону в составе четырех групп - смешанной группы Маркуса Крамера, спринтерской группы под руководством Юрия Каминского, дистанционной группы Олега Перевозчикова и женской команды под управлением Данилы Акимова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20161108/1111986598.html

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