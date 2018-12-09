Сборная России проиграла Норвегии менее секунды в мужской эстафете

Сборная России заняла второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Бейтостелене. Россияне менее секунды уступили Норвегии.

Бейтостелен (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета, 4 х 7,5 км

1. Норвегия-1 (Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Шур Рете, Финн Крог) – 1.10.38,9

2. Россия-1 (Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) – отставание 0,7

3. Норвегия-2 (Дидрик Тонсет, Ханс Кристер Холунн, Магне Хага, Симен Крюгер) – 53,4​...

9. Россия-2 (Илья Семиков, Максим Вылегжанин, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин) - 2.13,1