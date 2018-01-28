Российский лыжник умер во время гонки в Миннесоте

Российский лыжник Андрей Шамшурин умер во время марафонской гонки на чемпионате мира среди ветеранов (Masters World Cup 2018), информирует "Лыжный спорт". Соревнования завершились 26 января в Миннесоте. 54-летний спортсмен бежал на дистанции 40 километров. Он упал за несколько километров до финиша. Причина смерти пока не уточняется. Тело мужчины предстоит перевезти на родину.

Отметим, что в турнире могли принять участие лыжники старше 30 лет любого спортивного разряда, как мужчины, так и женщины.