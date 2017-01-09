16:44 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Российские лыжники в конце января отправятся на сбор в Пхенчхан

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Президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что в конце января - начале февраля сборная России совместно с научной группой проведет сбор в корейском Пхенчхане. В этом городе 2-5 февраля состоится этап Кубка мира, а в 2018 году там пройдут Олимпийские игры.

- Спасибо огромное ОКР, который выделил нам средства, чтобы мы провели там сбор учебно-тренировочный, - приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. - Большая группа, по восемь спортсменов от мужчин и женщин. 23 числа частично вылетают из Москвы, а частично – из Стокгольма. Поучаствуем и в этапе Кубка мира, увидим трассы. Будет возможность посмотреть адаптацию спортсменов, благодаря ОКР едет еще и большая научная группа из семи человек. У сервис-группы будет отличная возможность "понюхать" корейский снег, протестировать лыжи, мази, парафин.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20170109/1114718660.html

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