Российские лыжники проведут сбор в Эстонии

Национальная команда России по лыжным горкам проведет общий сбор в городе Отепя (Эстония) с 14 по 19 июня.

- В Отепя будет общий сбор всех команд, с 14 июня по 19 июня все сборные будут находиться там и сотрудники федерации, календарь на следующий год там обсуждаем, все насущные вопросы, - цитирует РИА Новости президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. - Маркус (Крамер) там уже с 11-го числа будет, юниоры сегодня приехали.

На данный момент в составе основной сборной России функционируют четыре группы – под руководством Маркуса Крамера, Олега Перевозчикова, Егора Сорина и Юрия Бородавко.