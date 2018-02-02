Россиянки заняли весь пьедестал чемпионата мира в скиатлоне на МЧМ

Анастасия Седова стала победительницей скиатлона в рамках молодежного чемпионата мира в швейцарском Гомсе. Россиянка преодолела 15-километровую дистанцию за 44 минуты 3,6 секунды. Следом за Седовой финишировали еще две российские спортсменки.
Бронзовый призер нынешнего турнира в спринте Наталья Непряева проиграла чемпионке 10,7 секунды, а победительница 10-километровой "разделки" Яна Кирпиченко – 37,2. Четвертая представительница России Юлия Белорукова оказалась пятой, пропустив вперед себя немку Пиа Финк.
Don
Джон....Сильвер, не знал, а у нас всё неплохо было на молодежном и юношеском уровне в женских лыжах?) Это вот только сейчас началось, начиная с Седовой, именно сейчас у нас очень хорошее поколение молодых лыжниц: Белорукова, Седова, Непряева, Нечаевская, Кирпиченко и т.д. Через годика два они дадут всем норвежкам как следует просраться!
14:24
Джон....Сильвер
На молодежных турнирах и чемпионатах все не плохо, но, когда они начинают выступать во взрослых соревнованиях - результатов нет. В чем проблема?
13:58
rusfed 2.0
Вяльбе скоро всех порвет )
13:52