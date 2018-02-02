Россиянки заняли весь пьедестал чемпионата мира в скиатлоне на МЧМ

Анастасия Седова стала победительницей скиатлона в рамках молодежного чемпионата мира в швейцарском Гомсе. Россиянка преодолела 15-километровую дистанцию за 44 минуты 3,6 секунды. Следом за Седовой финишировали еще две российские спортсменки.

Бронзовый призер нынешнего турнира в спринте Наталья Непряева проиграла чемпионке 10,7 секунды, а победительница 10-километровой "разделки" Яна Кирпиченко – 37,2. Четвертая представительница России Юлия Белорукова оказалась пятой, пропустив вперед себя немку Пиа Финк.