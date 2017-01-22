Россия - седьмая в эстафете на этапе Кубка мира в Ульрисехамне

Сборная Норвегии стала первой в эстафете на этапе Кубка мира в Ульрисехамне. Второе место заняла Швеция, третье - Канада.
Российская команда (Сергей Турышев, Александр Бессмертных, Петр Седов, Андрей Ларьков) заняла седьмое место. Вторая российская сборная (Илья Семиков, Дмитрий Япаров, Андрей Мельниченко, Рауль Шакирзянов) стала 13-й.
Ульрисехамн (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Эстафета, 4 х 7,5 км
1. Норвегия-1 (Крюгер, Сундбю, А. Глоерсен, Крог) - 1:06.47,5
2. Швеция-1 (Рикардссон, Олссон, Хельнер, Хальфварссон) - отставание 0,5
3. Канада (Кершоу, Харви, Йохнсгорд, Вальяс) - 0,5...
7. РОССИЯ-1 (ТУРЫШЕВ, БЕССМЕРТНЫХ, СЕДОВ, ЛАРЬКОВ) - 3,3...
13. РОССИЯ-2 (СЕМИКОВ, ЯПАРОВ, МЕЛЬНИЧЕНКО, ШАКИРЗЯНОВ) - 1.57,4
rusfed 2.0
Тем временем, Нортуг пробежал вторую гонку за два дня: после 15-километровой «разделки» коньком на Кубке Норвегии он пробежал аналогичную дистанцию в Нильсбюене — изначально планировался классический стиль передвижения, но из-за погодных условий его заменили на свободный. Нортуг смог стать вторым, проиграв победителю, Йоханнесу Клэбо, 15 секунд. Однако конкуренция, в отличие от Кубка Норвегии, была совсем невысокой: на старт вышло шесть спортсменов.
20:38 22 января
rusfed 2.0
Пришли к финишу практически в общей группе - уже отлично. А чтобы бороться за медали, финишер топ-уровня нужен - типа Устюгова. Бессмертных и Ларьков в неплохой форме. Надеюсь, к ЧМ снимут бан с Белова и Вылегжанина
20:30 22 января
Айртон
на классе!)) Браво, Норвегия!))
17:58 22 января