Россия - седьмая в эстафете на этапе Кубка мира в Ульрисехамне

Сборная Норвегии стала первой в эстафете на этапе Кубка мира в Ульрисехамне. Второе место заняла Швеция, третье - Канада.

Российская команда (Сергей Турышев, Александр Бессмертных, Петр Седов, Андрей Ларьков) заняла седьмое место. Вторая российская сборная (Илья Семиков, Дмитрий Япаров, Андрей Мельниченко, Рауль Шакирзянов) стала 13-й.

Ульрисехамн (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета, 4 х 7,5 км

1. Норвегия-1 (Крюгер, Сундбю, А. Глоерсен, Крог) - 1:06.47,5

2. Швеция-1 (Рикардссон, Олссон, Хельнер, Хальфварссон) - отставание 0,5

3. Канада (Кершоу, Харви, Йохнсгорд, Вальяс) - 0,5...

7. РОССИЯ-1 (ТУРЫШЕВ, БЕССМЕРТНЫХ, СЕДОВ, ЛАРЬКОВ) - 3,3...

13. РОССИЯ-2 (СЕМИКОВ, ЯПАРОВ, МЕЛЬНИЧЕНКО, ШАКИРЗЯНОВ) - 1.57,4