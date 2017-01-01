17:50 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Рикард Грип: "Не все русские под допингом"

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Тренер сборной Швеции Рикард Грип отметил, что не все российские спортсмены употребляют допинг. Ранее FIS принял решение о дисквалификации Александра ЛегковаМаксима ВылегжанинаЕвгения БеловаАлексея ПетуховаЕвгении Шаповаловой и Юлии Ивановой по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Подозрение организации строится на второй части доклада Ричарда Макларена

- Конечно, печально, что это происходит. FIS работает над чистотой спорта и делает все, что может. Доклад Макларена важен не только для российской федерации лыж. Российский спорт огромен, там не только лыжные гонки. Это очень грустно. Когда-нибудь справедливость восторжествует, но стартов и медальных церемоний уже не повторить.

Сможет ли спорт стать чистым? Трудно сказать, потому что есть много вещей, которые оказывают на него влияние. Это и деньги, и силы извне. О россиянах мы должны говорить немного скромнее. Не все они под допингом. Нужно понимать, что русский может бежать так же быстро, как норвежец или швед.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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outz

Константин Срулевич Наумов Это факт, вот например я - я не под допингом. ================== Уверен?) Куришь? Кофе пьёшь? Простужаешься хотя бы иногда, а если простужаешься - лечишься?

19:22

Константин Срулевич Наумов

> НЕ ВСЕ РУССКИЕ ПОД ДОПИНГОМ ///// Это факт, вот например я - я не под допингом.

19:13

Saypin

Поиграем в логику: некоторые норвежцы и шведы не астматики. :)

18:35

psv57

зато все шведы и норвежцы- астматики под эфедрином

18:28

Andersen32

Из-под Полтавы быстрее шведа никто бежать не может, ну может быть хохол. А норвеги все астматики, вообще бегать не могут.

18:20

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