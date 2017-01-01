Рикард Грип: "Не все русские под допингом"

Тренер сборной Швеции Рикард Грип отметил, что не все российские спортсмены употребляют допинг. Ранее FIS принял решение о дисквалификации Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Подозрение организации строится на второй части доклада Ричарда Макларена.
- Конечно, печально, что это происходит. FIS работает над чистотой спорта и делает все, что может. Доклад Макларена важен не только для российской федерации лыж. Российский спорт огромен, там не только лыжные гонки. Это очень грустно. Когда-нибудь справедливость восторжествует, но стартов и медальных церемоний уже не повторить.
Сможет ли спорт стать чистым? Трудно сказать, потому что есть много вещей, которые оказывают на него влияние. Это и деньги, и силы извне. О россиянах мы должны говорить немного скромнее. Не все они под допингом. Нужно понимать, что русский может бежать так же быстро, как норвежец или швед.
outz
Константин Срулевич Наумов Это факт, вот например я - я не под допингом. ================== Уверен?) Куришь? Кофе пьёшь? Простужаешься хотя бы иногда, а если простужаешься - лечишься?
19:22
Константин Срулевич Наумов
> НЕ ВСЕ РУССКИЕ ПОД ДОПИНГОМ ///// Это факт, вот например я - я не под допингом.
19:13
Saypin
Поиграем в логику: некоторые норвежцы и шведы не астматики. :)
18:35
psv57
зато все шведы и норвежцы- астматики под эфедрином
18:28
Andersen32
Из-под Полтавы быстрее шведа никто бежать не может, ну может быть хохол. А норвеги все астматики, вообще бегать не могут.
18:20