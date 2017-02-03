Ретивых выиграл спринт на олимпийской трассе в Пхенчхане, Парфенов - третий

Россиянин Глеб Ретивых выиграл спринт классическим ходом на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Еще один представитель России Андрей Парфенов стал третьим. Александр Панжинский, показавший лучший результат в квалификации, в финале занял пятое место.

Никита Крюков и Павел Петров выбыли в полуфинале, Эрмил Вокуев - в четвертьфинале.

Отметим, что данные соревнования являются тестовыми в преддверии Олимпиады-2018.

Пхенчхан (Корея)

Кубок мира

Мужчины

Спринт (К)

1. РЕТИВЫХ (Россия) - 3.30,87

2. Фоссли (Норвегия) - отставание 0,22

3. ПАРФЕНОВ (Россия) - 0,65

4. Вальяс (Канада) - 0,66

5. ПАНЖИНСКИЙ (Россия) - 1,41

6. Ньюэлл (США) - 17,11