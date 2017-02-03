Ретивых выиграл спринт на олимпийской трассе в Пхенчхане, Парфенов - третий

Россиянин Глеб Ретивых выиграл спринт классическим ходом на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Еще один представитель России Андрей Парфенов стал третьим. Александр Панжинский, показавший лучший результат в квалификации, в финале занял пятое место.
Никита Крюков и Павел Петров выбыли в полуфинале, Эрмил Вокуев - в четвертьфинале.
Отметим, что данные соревнования являются тестовыми в преддверии Олимпиады-2018.
Пхенчхан (Корея)
Кубок мира
Мужчины
Спринт (К)
1. РЕТИВЫХ (Россия) - 3.30,87
2. Фоссли (Норвегия) - отставание 0,22
3. ПАРФЕНОВ (Россия) - 0,65
4. Вальяс (Канада) - 0,66
5. ПАНЖИНСКИЙ (Россия) - 1,41
6. Ньюэлл (США) - 17,11
streletc1783
Молодец!А из Крюкова как будто воздух выкачали!
21:19 3 февраля
Союз Аполлонович
Браво, Глеб!
15:33 3 февраля