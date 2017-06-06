Решение по Йохауг может быть вынесено в конце июля

Международной федерации лыжного спорта (FIS) на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) попросила продлить дисквалификацию норвежской лыжницы Терезы Йохауг, сообщает NRK.

FIS подала апелляцию в CAS на решение о 13-месячной дисквалификации Йохауг, которую вынесла антидопинговая комиссия Олимпийского комитета Норвегии.

Отмечается, что сама Йохауг выступала на сегодняшних слушаниях около 40 минут. Окончательное решение по этому делу может быть вынесено в конце июля.

-Это было непросто, однако я рада, что этот день кончился. я сказала то, что должна была сказать. У меня хорошие впечатления. Я говорила то, что и раньше. Ничего нового. - отметила Йохауг.

Напомним, что в допинг-пробе Йохауг был найден клостебол. По словам спортсменки, препарат в ее организм попал через крем для губ, который она использовала по назначению врача команды.