Решение по российским лыжникам будет принято FIS после рассмотрения всех шести дел

Международная федерация лыжного спорта (FIS) примет решение о возможном применении санкций в отношении российских спортсменов после того, как комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит дела шести лыжников, сообщается в пресс-релизе FIS.

В декабре 2016 года Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова – были отстранены от соревнований на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Они подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Сегодня комиссия МОК под руководством Дениса Освальда призывала аннулировать результаты Александра Легкова и Евгения Белова с Игр-2014 в Сочи и пожизненно не допускать их до последующих Олимпиад. Лыжники намерены подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на это решение.

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