Решение по российским лыжникам будет принято FIS после рассмотрения всех шести дел

Международная федерация лыжного спорта (FIS) примет решение о возможном применении санкций в отношении российских спортсменов после того, как комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит дела шести лыжников, сообщается в пресс-релизе FIS.
В декабре 2016 года Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова – были отстранены от соревнований на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Они подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
Сегодня комиссия МОК под руководством Дениса Освальда призывала аннулировать результаты Александра Легкова и Евгения Белова с Игр-2014 в Сочи и пожизненно не допускать их до последующих Олимпиад. Лыжники намерены подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на это решение.
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Алексей Петухов
- Юлия Иванова (лыжи)
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
VVSh71
пока на негодяев-клеветников в суд не подаст ОК РФ, толку не будет. эти твари понимают только язык силы. и пока Мутко и иже с ним будут мямлить., типа протесты/а
21:41