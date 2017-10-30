Решение по отстраненным российским лыжникам вынесут до конца следующей недели

Президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что решение по делу отстраненных российских лыжников будет вынесено до конца следующей недели.

В понедельник в Лозанне прошло решающее заседание комиссии МОК под руководством Дениса Освальда с участием отстраненных российских лыжников, которое продлилось около 10 часов, но решение не было принято.

- Нам пообещали, что короткое резюмирующее решение будет вынесено до конца следующей недели, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. - Скоро первые старты ведь. Вопрос того, что дисквалификация до 31 октября, поднимался, но мы согласились с тем, чтобы вынесли уже окончательное решение.

В декабре 2016 года Международная федерация лыжного спорта отстранила от соревнований Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.