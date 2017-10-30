21:20 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Решение по отстраненным российским лыжникам вынесут до конца следующей недели

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Президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что решение по делу отстраненных российских лыжников будет вынесено до конца следующей недели.

 
Февраль 2014 года. Сочи. Александр ЛЕГКОВ.Сенсационная развязка дела Легкова и Белова: куда пропали царапины?

В понедельник в Лозанне прошло решающее заседание комиссии МОК под руководством Дениса Освальда с участием отстраненных российских лыжников, которое продлилось около 10 часов, но решение не было принято. 

- Нам пообещали, что короткое резюмирующее решение будет вынесено до конца следующей недели, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. - Скоро первые старты ведь. Вопрос того, что дисквалификация до 31 октября, поднимался, но мы согласились с тем, чтобы вынесли уже окончательное решение.

В декабре 2016 года Международная федерация лыжного спорта отстранила от соревнований Александра ЛегковаЕвгения Белова, Алексея ПетуховаМаксима ВылегжанинаЕвгению Шаповалову и Юлию Иванову на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/cross_country/20171030/1128010130.html

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

чёт я не понял: решение суда игнорируется что ль?

21:36