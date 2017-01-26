Решение по дисквалификации Йохауг будет принято в течение месяца

В Норвегии завершились двухдневные слушания по делу о дисквалификации лыжницы Терезы Йохауг. Спортсменка временно отстранена до 19 февраля из-за положительной допинг-пробы на запрещенное вещество клостебол. Причем положительными стали обе допинг-пробы. Сама Йохауг настаивает, что клостебол попал в ее организм через специальную помаду, которую ей посоветовал врач, и он подтвердил версию спортсменки. Суд должен определить степень вины Йохауг, чтобы вынести окончательное решение по дисквалификации.

– Спортсмен несет ответственность за то, что принимает, – цитирует NRK судью Ивара Сольберга. – Но вопрос в том, должен ли он доверять своему врачу или проводить собственное исследование препарата? В чем эта ответственность? Мы скоро объявим о решении по Йохауг. Но не испытываем давления и не стараемся торопиться с ним. Нужно изучить все нюансы. Решение будет принято в течение месяца.