Производитель лыж расторг контракт с Йохауг

Олимпийская чемпионка норвежка Тереза Йохауг из-за дисквалификации за допинг лишилась контракта с крупным производителем лыж компанией Fischer, сообщает NRK. Согласно заявлению компании все ее контракты особое внимание уделяют соблюдению антидопинговых правил. Также в Fischer уточнили, что могут возобновить сотрудничество с лыжницей после истечения срока дисквалификации.

В других компаниях, сотрудничающих с Йохауг, пока не торопятся следовать примеру. Так владелец бренда Isklar Реми Гаулингас заявил, что полностью доверяет лыжнице и ее работе. Поддержку спортсменке оказала и Choco AS.

Йохауг была отстранена от соревнований на 13 месяцев из-за положительного теста на клостебол. По ее словам, препарат содержался в мази для губ, которую она использовала против солнечных ожогов.