Проблемы со здоровьем не помешают Сундбю выступить на "Тур де Ски"

Норвежский лыжник Мартин Сундбю выступит в многодневке "Тур де Ски", старт которой состоится 30 декабря в Швейцарии. По словам тренера Тура Арне Хетланда, медицинские тесты не выявили у трехкратного призера Олимпийских игр проблем с дыханием.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе медобследования у Сундбю были выявлены проблемы с дыханием. В связи с этим врачи запретили ему тренироваться.

– Мое здоровье? Все в порядке, – цитирует NRK Сундбю.

– Тесты не выявили ничего плохого. Мартин еще поговорит с доктором свое здоровье, но мы рассчитываем, что после устранения проблем с дыханием он готов к "Тур де Ски", – сказал Хетланд.

– Все смотрится многообещающе, – добавил врач сборной Норвегии Петтер Ульберг. – Мартин не занимался на холоде, но усиленно тренировался в помещении. Он в хорошей форме.