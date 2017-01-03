Президент FIS: "Необходимо наказывать виновных, а не всех подряд за наличие российского паспорта"

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер подчеркнул, что организация не может наказывать невиновных российских спортсменов. По его словам, нельзя отстранять лыжников только потому, что они являются гражданами РФ.

Напомним, что в конце 2016 года Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова были отстранены от соревнований на основании второй части доклада следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

– Понимаю обеспокоенность спортсменов, но мы отстранили шестерых российских спортсменов, имена которых указаны в списке Макларена, спустя два часа после того, как МОК позволил нам действовать, – приводит Deutschlandfunk слова Каспера. – Было невозможно сделать это быстрее. Не нужно наказывать тех, кто не виноват.Я не считаю нормальным автоматическую дисквалификацию всех спортсменов за наличие российского паспорта.

В данной ситуации лишение России соревнований на протяжении нескольких лет выглядело бы местью, а не эффективным способом решения проблемы. Отстранение российских лыжников от Олимпиады-2018? Сначала необходимо понаблюдать за развитием событий, после чего можно будет принимать соответствующие действия.

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