Полторанин выиграл индивидуальную гонку в Планице, Кириллов - пятый

Казахстанец Алексей Полторанин выиграл индивидуальную гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Планице. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо. Замкнул тройку швед Калле Хальфварссон.

Лучшим из россиян стал Иван Кириллов, занявший пятое место.

Планица (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (К)

1. Полторанин (Казахстан) - 36.54,7

2. Клебо (Норвегия) - отставание 13,2

3. Хальфварссон (Швеция) - 42,8

4. Иверсен (Норвегия) - 54,7

5. КИРИЛЛОВ (Россия) - 56,5

6. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) - 57,8...

8. ЛАРЬКОВ (Россия) - 1.02,2

9. СОБАКАРЕВ (Россия) - 1.03,4...

12. ТУРЫШЕВ (Россия) - 1.16,5...

19. ВИЦЕНКО (Россия) - 1.35,0

35. ЯПАРОВ (Россия) - 2.32,3