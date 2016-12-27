16:28 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Петухов попал в число шести отстраненных лыжников по решению FIS

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере Алексей Петухов попал в число лыжников, временно отстраненных от соревнований, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ранее стало известно, что Александр Легков, Максим Вылегжанин и Евгений Белов по этой же причине пропустят многодневку "Тур де Ски", которая стартует 31 декабря.

– Шестым лыжником, временно отстраненным от соревнований, является Алексей Петухов, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе.

Напомним, что FIS по результатам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена отстранила шесть лыжников сборной России, участвовавших в Играх-2014, от международных соревнований. Ранее были названы имена Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20161227/1114319654.html

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