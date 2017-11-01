Петтер Нортуг: "Радуемся олимпийской бронзе"

Норвежский лыжник Петтер Нортуг обрадовался решению МОК по российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову.
Комиссия под руководством Дениса Освальда вынесла решение аннулировать результаты обоих спортсменов на Олимпиаде-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, - серебра в эстафете 4x10 км.
Если CAS отклонит его апелляцию, серебряные медали перейдут Франции, а Норвегия, финишировавшая четвертой, получит бронзу. Нортуг бежал дистанцию за сборную вместе с Эльдаром Реннингом, Крисом Йесперсеном и Мартином Йонсрудом Сундбю.
- Радуемся олимпийской бронзе. Наконец-то, - цитирует NRK Нортуга.
Помимо аннулирования результатов, комиссия рекомендовала пожизненно отстранить Белова и Легкова от участия в Олимпиадах.
Волейболюга
Убогая скандинавская тварь. Быдло. Раб.
21:41
spetrov
На халяву. Не в спорте победить, так в зале суда.
21:39
dv2205
вскрылся дурачок - теперь наши руки ему не подадут
21:37
Serenky25
уй вам уй вам. Я заявляю! Глава МОК пытался растлить меня в младенческом возрасте. Я сопротивлялся и отстоял свою честь, и я его запомнил. Так же я оставил на нем царапины. Они может и зажили. Но это факт. Я получил тяжелую травму на всю жизнь. Требую 1 лям зелени и посадить его в Бутырку или Матросскую тишину. И пусть оспорит. У МЕНЯ ДАЖЕ СВИДЕТЕЛИ ЕСТЬ. Плюшевый медвежонок. Слово против слова. ((( это конечно шутка. Но может нам всем такое написать и отправить этим пид...сам? Сейчас на фоне хайпа.
21:34
shpasic
красавчик, порадовался тухленькой бронзе))
21:17
gr45
Педераст. А что же он не радуется дисквалификации Терезы Йохауг, например? И, вообще, можно ли назвать человеком того, кто чужим неприятностям радуется? Я думаю, нет!!!
21:11
Джон....Сильвер
шакал позорный
21:02