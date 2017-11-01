20:52 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Петтер Нортуг: "Радуемся олимпийской бронзе"

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Норвежский лыжник Петтер Нортуг обрадовался решению МОК по российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову.

 
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Комиссия под руководством Дениса Освальда вынесла решение аннулировать результаты обоих спортсменов на Олимпиаде-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, - серебра в эстафете 4x10 км.

Если CAS отклонит его апелляцию, серебряные медали перейдут Франции, а Норвегия, финишировавшая четвертой, получит бронзу. Нортуг бежал дистанцию за сборную вместе с Эльдаром Реннингом, Крисом Йесперсеном и Мартином Йонсрудом Сундбю.

- Радуемся олимпийской бронзе. Наконец-то, - цитирует NRK Нортуга.

Помимо аннулирования результатов, комиссия рекомендовала пожизненно отстранить Белова и Легкова от участия в Олимпиадах.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Волейболюга

Убогая скандинавская тварь. Быдло. Раб.

21:41

spetrov

На халяву. Не в спорте победить, так в зале суда.

21:39

dv2205

вскрылся дурачок - теперь наши руки ему не подадут

21:37

Serenky25

уй вам уй вам. Я заявляю! Глава МОК пытался растлить меня в младенческом возрасте. Я сопротивлялся и отстоял свою честь, и я его запомнил. Так же я оставил на нем царапины. Они может и зажили. Но это факт. Я получил тяжелую травму на всю жизнь. Требую 1 лям зелени и посадить его в Бутырку или Матросскую тишину. И пусть оспорит. У МЕНЯ ДАЖЕ СВИДЕТЕЛИ ЕСТЬ. Плюшевый медвежонок. Слово против слова. ((( это конечно шутка. Но может нам всем такое написать и отправить этим пид...сам? Сейчас на фоне хайпа.

21:34

shpasic

красавчик, порадовался тухленькой бронзе))

21:17

gr45

Педераст. А что же он не радуется дисквалификации Терезы Йохауг, например? И, вообще, можно ли назвать человеком того, кто чужим неприятностям радуется? Я думаю, нет!!!

21:11

Джон....Сильвер

шакал позорный

21:02