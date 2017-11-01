Петтер Нортуг: "Радуемся олимпийской бронзе"

Норвежский лыжник Петтер Нортуг обрадовался решению МОК по российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову.

Комиссия под руководством Дениса Освальда вынесла решение аннулировать результаты обоих спортсменов на Олимпиаде-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, - серебра в эстафете 4x10 км.

Если CAS отклонит его апелляцию, серебряные медали перейдут Франции, а Норвегия, финишировавшая четвертой, получит бронзу. Нортуг бежал дистанцию за сборную вместе с Эльдаром Реннингом, Крисом Йесперсеном и Мартином Йонсрудом Сундбю.

- Радуемся олимпийской бронзе. Наконец-то, - цитирует NRK Нортуга.

Помимо аннулирования результатов, комиссия рекомендовала пожизненно отстранить Белова и Легкова от участия в Олимпиадах.