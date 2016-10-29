19:21 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Петтер Нортуг: "После допинговых скандалов нужно вернуть доверие к нашему спорту"

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Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг подчеркнул, что допинговые скандалы с участием его соотечественников Мартина Йонсруда Сундбю и Терезы Йохауг оказывают негативное влияние на лыжные гонки. Сундбю был дисквалифицирован на 2 месяца, лишен призовых и титула победителя Кубка мира за злоупотребление лекарства от астмы. Йохауг сдала  положительный допинг-тест на вещество клостебол, которое входит в группу анаболических стероидов. Ей грозит дисквалификация сроком до 4 лет.

- Допинговые скандалы влияют на спорт, - цитирует VG Нортуга. - Они влияют на всех лыжников, будь то элитный спортсмен или дети, у которых есть примеры для подражания. Сейчас необходимо вернуть доверие к нашему виду спорта. Вопрос в том, сколько времени на это уйдет. 

- Вы думали о том, что подобное может произойти и с вами?

- Да, и это пугает. Это сигнал для того, чтобы проснуться. Но перед началом сезона нельзя отвлекаться на внешние факторы.

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