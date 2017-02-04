Петр Седов: "Ехал побороться за топ-6, получилось победить"

Россиянин Петр Седов, победивший в скиатлоне на этапе Кубка мира в Пхенчхане, отметил, что не ожидал от себя победы. По его словам, главной задачей была борьба за место в шестерке лучших и знакомство с трассой, где через год пройдет Олимпиада.

- Я ехал сюда побороться за топ-6, получилось добиться максимального результата, - цитирует "Р-Спорт" Седова. - Посмотрел олимпийскую трассу, расскажу ребятам, которые готовятся сейчас к чемпионату мира, может быть, какие-то коррективы внесем в подготовку. Посмотрел, как акклиматизация здесь проходит, раньше мой самый дальний азиатский старт был в Новосибирске. Маме из Пхенчхана в качестве сувенира привезу статуэтку лыжника, она их собирает, и думаю, она обрадуется.

Не было у меня никаких ощущений, что могу выиграть сегодня, потому что не очень хорошо себя чувствовал в последние дни. И может быть, это даже хорошо, потому что, когда хорошо себя чувствуешь, ничего потом не получается. Снег здесь очень интересный, такой туповатый, но это больше головная боль для смазчиков, чем для нас. Так получилось сегодня, что у некоторых ребят лыжи не очень хорошо работали, были проблемы с выбором, снег здесь все-таки нетипичный.