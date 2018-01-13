Пеллегрино выиграл спринт в Дрездене

Итальянец Федерико Пеллегрино выиграл спринт на этапе Кубка мира в Дрездене, вторым стал норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин Глеб Ретивых выбыл в четвертьфинале. Андрей Краснов выбыл в полуфинале.
Дрезден (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. Пеллегрино (Италия) – 1.52,77
2. Клебо (Норвегия) – отставание 0,18
3. Шанава (Франция) – 0,98
4. Жув (Франция) – 1,23
5. Йонссон (Швеция) – 2,36
6. Э. Нортуг (Норвегия) – 12,04
streletc1783
Краснов молодец!Растёт смена.Жаль Ретивых не повезло.
18:29
bvp
И Клебо может проиграть.
16:08
Бней Иегуда
Ханне и Федерико поздравления!))
16:02