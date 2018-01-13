Пеллегрино выиграл спринт в Дрездене

Итальянец Федерико Пеллегрино выиграл спринт на этапе Кубка мира в Дрездене, вторым стал норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин Глеб Ретивых выбыл в четвертьфинале. Андрей Краснов выбыл в полуфинале.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Пеллегрино (Италия) – 1.52,77

2. Клебо (Норвегия) – отставание 0,18

3. Шанава (Франция) – 0,98

4. Жув (Франция) – 1,23

5. Йонссон (Швеция) – 2,36

6. Э. Нортуг (Норвегия) – 12,04