15:57 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Пеллегрино выиграл спринт в Дрездене

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Итальянец Федерико Пеллегрино выиграл спринт на этапе Кубка мира в Дрездене, вторым стал норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин Глеб Ретивых выбыл в четвертьфинале. Андрей Краснов выбыл в полуфинале.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Пеллегрино (Италия) – 1.52,77

2. Клебо (Норвегия) – отставание 0,18

3. Шанава (Франция) – 0,98

4. Жув (Франция) – 1,23

5. Йонссон (Швеция) – 2,36

6. Э. Нортуг (Норвегия) – 12,04

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skiing/ratings/2017-2018/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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streletc1783

Краснов молодец!Растёт смена.Жаль Ретивых не повезло.

18:29

bvp

И Клебо может проиграть.

16:08

Бней Иегуда

Ханне и Федерико поздравления!))

16:02