Павел Колобков: "Я уверен в "чистоте" наших лыжников"

Министр спорта РФ Павел Колобков уверен в "чистоте" российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Напомним, что сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе их временное отстранение. Колобков не сомневается, что они будут участвовать в отборе на Олимпийские игры 2018 года.

- Сейчас наши лыжники продолжают подготовку в плановом режиме в составе сборной. - цитирует ТАСС Колобкова. - Я уверен в "чистоте" этих спортсменов и не сомневаюсь, что после 31 октября они будут допущены к соревнованиям. А значит, наравне со всеми смогут пройти отбор на Олимпиаду в Пхенчхан.