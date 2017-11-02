Павел Колобков: "Легков и Белов находятся в тяжелом моральном состоянии"

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал для "СЭ" ситуацию с обвинительным приговором российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову, который вынесла комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда. Он также добавил, что спортсмены получат всю необходимую помощь и поддержку.

Напомним, вчера комиссия МОК вынесла решение пожизненно отстранить обоих спортсменов от участия в Олимпиадах и аннулировать их результаты на Играх-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, – серебра в эстафете 4x10 км. Лыжники намерены подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на это решение.

– Спортсмены в данной ситуации являются потерпевшей стороной. Спортсмен не может быть виновным ни в результатах исследований данной методики, ни в наличии царапин, – отметил Колобков. – Если говорить конкретно о Саше Легкове, то он показал результат не только в Сочи, а на протяжении всей своей спортивной жизни, начиная с детства, демонстрировал лучшие показатели. И до Сочи он уже был двукратным призером чемпионатов мира и победителем Тур де Ски. И как вы понимаете, за это количество лет Легков сдал огромное количество проб, результаты которых доказали чистоту его побед!

Ребята находятся в тяжелом моральном состоянии. Это очень жесткое решение! Пока весь мир это обсуждает, ребята испытывают такой ужас, который могут прочувствовать кожей только спортсмены. Легков и Белов – очень серьезные лыжники. Александр несколько раз становился чемпионом мира и много лет находится в спорте. Это великий лыжник. Его неоднократно проверяли антидопинговые организации. Будем работать по его проблеме совместно с Федерацией лыжных гонок России.

Мы по-прежнему выступаем против коллективной ответственности и считаем, что каждый спортсмен, чья вина не доказана, имеет полное право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Будем ждать мотивировочной части, а потом внимательно ее изучать. Безусловно, российские лыжники получат всю необходимую помощь и поддержку, для них этот удар наиболее тяжелый. (Олег ШАМОНАЕВ)

Легкова лишают золота Сочи. Вся информация // Адвокат Легкова и Белова: "Дисквалификации нет объяснения. Такое невозможно понять и принять"