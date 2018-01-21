Пармакоски выиграла индивидуальную гонку в Планице, Рясина - 20-я

Криста Пармакоски из Финляндии выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Планице. На втором месте расположилась шведка Шарлотт Калла, тройку призеров замкнула Хейди Венг из Норвегии.
Лучшей из россиянок стала Лариса Рясина, занявшая 20-е место.
Планица (Словения)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (К)
1. Пармакоски (Финляндия) - 27.08,7
2. Калла (Швеция) - отставание 3,6
3. Х. Венг (Норвегия) - 33,5
4. Штадлобер (Австрия) - 39,0
5. Э. Андерссон (Швеция) - 48,6
6. Нисканен (Финляндия) - 49,4
20. РЯСИНА (Россия) - 1.50,1
27. ДУРКИНА (Россия) - 2.07,2
28. ЖЕРЕБЯТЬЕВА (Россия) - 2.11,7
32. ИСТОМИНА (Россия) - 2.19,0
43. ДАВЫДЕНКОВА (Россия) - 2.54,8
50. ЦАРЕВА (Россия) - 3.12,5