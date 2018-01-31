От золота молодежного ЧМ Спицова отделили 4,8 секунды

Норвежец Маттис Стенсхаген завоевал золото молодежного чемпионата мира в гонке на 15 километров классическим стилем. Он преодолел дистанцию за 36 минут 28,3 секунды. Всего 4,8 секунды проиграл скандинаву россиянин Денис Спицов, попавший в состав сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане. Тройку лидеров замкнул еще один российский лыжник Иван Якимушкин (+35,2). Андрей Собакарев и Иван Кириллов долгое время боролись за медали, но в итоге оказались соответственно 10-м и 16-м.