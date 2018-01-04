Остберг выиграла масс-старт на "Тур де ски", Седова - девятая

Норвежка Ингвильд Остберг стала победителем масс-старта на "Тур де ски". Второе место заняла ее соотечественница Майкен Фалла. Тройку замкнула финка Криста Пармакоски.
Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, занявшая девятое место.
Кубок мира
Оберстдорф (Германия)
"Тур де ски"
Женщины
Масс-старт, 10 км (С)
1. Остберг (Норвегия) - 23.16,5
2. Фалла (Норвегия) - отставание 1,9
3. Пармакоски (Финляндия) - 3,2
4. фон Зибенталь (Швейцария) - 4,1
5. Нордслеттен (Норвегия) - 4,4
6. Фессель (Германия) - 5,5
9. СЕДОВА (Россия) - 6,7
20. НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) - 11,1
35. ЖАМБАЛОВА (Россия) - 51,2
38. НЕПРЯЕВА (Россия) - 1.00,4
39. КИРПИЧЕНКО (Россия) - 1.15,2
43. ГУЩИНА (Россия) - 1.49,4
Общий зачет
1. Остберг – 1:19.10,1
2. Х.Венг (обе – Норвегия) - отставание 57,0
3. Диггинс (США) - 1.56,7...
10. СЕДОВА - 2.58,2...
18. НЕПРЯЕВА - 4.23,2...
28. ЖАМБАЛОВА - 5.22,5
29. НЕЧАЕВСКАЯ – 5.28,0...
38. КИРПИЧЕНКО - 7.03,2...
42. ГУЩИНА – 8.06,6
shpasic
молодцы - бракованную палку подсунули Хейди))
13:16 4 января