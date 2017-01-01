Остберг выиграла масс-старт на "Тур де Ски"

Норвежка Ингвильд Остберг одержала победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Валь Мюстаире. Второе место заняла ее соотечественница Хейди Венг, тройку призеров замкнула финка Криста Пармакоски. Лучшая из россиянок – Юлия Чекалева – стала 11-й.

Валь Мюстаир (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Дистанционные соревнования

Масс-старт, 10 км (К)

1. Остберг (Норвегия) – 13.21,2

2. Х, Венг (Норвегия) – отставание 7,0

3. Пармакоски (Финляндия) – 11,4

4. Фендрих (Швейцария) – 24,6

5. Ст. Нильссон (Швеция) – 25,1

6. Кюлленен (Финляндия) – 26,0

11. ЧЕКАЛЕВА (Россия) – 37,8...

27. КАЛСИНА (Россия) – 54,4...

32. СОБОЛЕВА (Россия) – 1.01,0...

45. ГУЩИНА (Россия) – 1.24,8...

47. ЖАМБАЛОВА (Россия) – 1.26,4...

55. ЦАРЕВА (Россия) – 2.01,3